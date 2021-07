tmw Gubbio, si avvicina un difensore dalla Serie A: piace Aurelio del Sassuolo

Si profila un nuovo prestito in Serie C per Giuseppe Aurelio, terzino sinistro classe 2000 di proprietà del Sassuolo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il giocatore lo scorso anno all'Imolese sarebbe molto vicino all'approdo al Gubbio.