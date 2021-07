tmw Lecco, doppio arrivo in avanti: arrivano Reda e Tomovic

Doppio colpo in arrivo per il Lecco. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, i blucelesti stanno per chiudere la trattativa con l'Atalanta per il promettente attaccante classe 2002 Antonio Reda, che non sarà però l'unico rinforzo del pacchetto avanzato: anche Tomi Petrovic, attualmente all'Entella, è prossimo a sposare il progetto dei lombardi.