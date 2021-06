tmw Lecco, è il giorno di Zironelli: trovato l'accordo su base annuale

vedi letture

E' atteso per oggi l'annuncio di Mauro Zironelli sulla panchina del Lecco. Come infatti avevamo anticipato ieri, il tecnico ha trovato l'accordo con i lombardi: accordo che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, è stato stilato su base annuale.

Non resta quindi che attende l'ufficialità della cosa.