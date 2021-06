tmw Lecco, proposta di rinnovo biennale per il portiere Pissardo

Prosegue il lavoro del Lecco per l'allestimento della rosa della prossima stagione. E, come già anticipato, il primo tassello è relativo ai rinnovi. In ballo, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, quello del portiere Marco Pissardo: sul piatto una proposta biennale.

Attesi sviluppi.