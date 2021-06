tmw Lecco, al lavoro per il rinnovo del prestito di Masini. Si allontana Marotta

Dopo l'ufficialità di Zironelli sulla panchina, il Lecco è a lavoro per puntellare la rosa. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club sta lavorando con il Genoa per il rinnovo del centrocampista Patrizio Masini, ma, a proposito di zona nevralgica del campo, pare allontanarsi dai blucelesti Matteo Marotta: il classe '89, in scadenza, non dovrebbe proseguire la sua avventura.