tmw Lecco, si lavora per il ritorno di Masini. E si prova a stringere per Enrici

Giorni di alacre lavoro per il Lecco. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club sta cercando di stringere i tempi per l'arrivo in bluceleste del difensore Patrick Enrici (svincolato dopo l'esperienza alla Sambenedettese) e per il ritorno del centrocampista Patrizio Masini, già a Lecco nella seconda parte della scorsa stagione, dove era arrivato in prestito dal Genoa. Con i liguri, dovrebbe persistere la stessa formula.