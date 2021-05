tmw Modena, Matteassi su Mignani: "Grande allenatore, è pronto per il salto di categoria"

Luca Matteassi, direttore sportivo del Modena, ha parlato nel corso dell'intervista a TMW anche del tecnico Michele Mignani spiegando che lo ritiene pronto per un'avventura in Serie B: "Pronto per il salto? Assolutamente sì. Se non dovesse rimanere a Modena sarà perché io non sarò più qui e magari la nuova proprietà, qualora ci fosse davvero, prenderà decisioni differenti. Se tutto questo dovesse concretizzarsi mi auguro che qualcuno gli dia modo di misurarsi con la Serie B. Si tratta di una grande persona oltre che di un grande allenatore”.