tmw Modena, Muroni: "Spero di continuare a segnare. Il gol di ieri lo dedico a Cossu"

vedi letture

Cinque gol di cui quattro consecutivi, uno score invidiabile per un centrocampista. Lo score di Mattia Muroni, in forza al Modena, che ai microfoni di TMW ha così parlato in merito al suo magic moment: "Sono contento per ora, non mi era mai successo di trovare cinque gol e spero di trovarne altri nelle prossime partite. Sono state belle emozioni e sì, una dedica speciale va sicuramente ad Andrea (Cossu, ndr) che ha avuto un brutto incidente: gli mando un abbraccione grande, so che è forte e vincerà anche questa battaglia".