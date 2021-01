tmw Novara, Natalucci rientra alla Triestina: nuovo prestito o conferma in alabardato?

vedi letture

Per Antonio Natalucci, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sembra ormai giunta al termine l'esperienza al Novara. Il talentuoso difensore classe 2000, in procinto per altro di partire con la nazionale dominicana, farà rientro alla casa madre Triestina, che dovrà valutare il da farsi: da capire quindi, se per lui ci sarà un nuovo prestito o se, date le ottime prestazioni fin qui offerte, si aggregherà al gruppo di mister Pillon.