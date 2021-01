tmw Palermo, doppio colpo in arrivo: ci sono De Rose e Di Gaudio

Doppio colpo in arrivo in casa Palermo, con innesti provenienti dalla categorie superiori. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, dalla Serie B arriverà il centrocampista Francesco De Rose, in uscita dalla Reggina, mentre dalla Serie A arriverà Antonio Di Gaudio, duttile elemento offensivo ai margini dell'Hellas Verona.