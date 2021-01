tmw Pergolettese, sirene per Bakayoko: Lecco, Mantova e Albinoleffe sul centrale

Che il centrale della Pergolettese Aboubakar Bakayoko con le sue prestazioni avesse attirato su di sé l'interesse di diversi club di Serie C non è certo un mistero. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sarebbero in particolare tre i club che hanno messo nel mirino il difensore classe '92. Si tratta di Lecco, Mantova e Albinoleffe. Il giocatore, autore di 14 presenze condite da una rete in questa stagione, è in scadenza di contratto e potrebbe rappresentare un colpo di sicuro affidamento a basso costo.