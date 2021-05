tmw Pro Patria, Boffelli: "C'è l'ambizione di migliorare e ambire al salto in un'altra categoria"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il difensore della Pro Patria Andrea Boffelli ha parlato anche del suo personale: "Voglio ancora migliorarmi, e dare un ulteriore aiuto alla squadra, per il bene del gruppo. Ripetersi non è mai semplice, ma mi piacerebbe, come difensore, confermarci nuovamente come miglior difesa del girone che affronteremo: sarebbe una bella soddisfazione per tutti, e appunto un aiuto al collettivo. A ogni modo, tutti vogliamo fare sempre di più, io per primo: c'è sempre l'ambizione di migliorare e ambire al salto in un'altra categoria".