Tra gli artefici della promozione del Como c'è sicuramente il Ds Carlalberto Ludi. Intervenuto alla trasmissione Stadio Aperto, in onda su TMW Radio, dove ha parlato, tra le altre anche della sua carriera una volta appese le scarpette al chiodo: "Dopo aver smesso mi son messo a studiare, la formazione per certi ruoli è fondamentale. Lancio un messaggio più profondo di quanto mi compete: serve formare. Ho fatto un master in risorse umane e credo mi abbia sviluppato le competenze per questo ruolo. A Novara le cose non andarono benissimo, ma a Como ho trovato una tavola bianca. Dopo questo risultato non posso che esser soddisfatto".