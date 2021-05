tmw radio Tovalieri sul Perugia: "Non è mai facile risalire dopo la retrocessione"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Sandro Tovalieri ha parlato anche della promozione in Serie B del Perugia elogiando la squadra umbra: "Tanti complimenti, dopo una retrocessione non è mai facile risalire dalla C immediatamente. Hanno creato una bella squadra, non era semplice ripartire in un ambiente con tante contestazioni. Perugia però merita la B ma anche la Serie A. So quanta gioia puoi dare alla città con una promozione e per questo gli dico bravi".