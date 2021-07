tmw Sambenedettese, in arrivo Cataldi dal Napoli e Avogadri dall'Atalanta

Serie C

Oggi alle 20:44

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Sambenedettese è vicina a chiudere per due acquisti. Sono infatti in arrivo Riccardo Cataldi, a titolo definitivo dal Napoli, e Lorenzo Avogadri, in prestito dall'Atalanta.