tmw Vis Pesaro, in arrivo Besea. E piacciono Piccinini e Saccani del Sassuolo

La Vis Pesaro è attivissima sul mercato in questo inizio luglio. La squadra marchigiana infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è vicina a chiudere per il centrocampista Emmanuel Besea, classe '97, nell'ultima stagione alla Viterbese. I biancorossi poi hanno messo gli occhi su due giovani talenti in casa Sassuolo: si tratta del difensore centrale classe 2002 Stefano Piccinini e del terzino destro classe 2002 Matteo Saccani