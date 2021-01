tmw Viterbese, Antezza al passo d'addio: il centrocampista vicino alla Paganese

Venticinque anni oggi (auguri!) e nuova avventura in arrivo per Stefano Antezza. Il centrocampista della Viterbese, stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW, è prossimo al passaggio alla Paganese. Antezza, classe 1996, nel club laziale in questa stagione non è mai sceso in campo.