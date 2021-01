tmw Viterbese, fatta per l'ex Livorno Murilo. Il brasiliano vestirà la maglia gialloblù

Dopo aver salutato nei giorni scorsi il Livorno con un post sui social (“Dopo quattro anni e sei mesi, con tanti bei momenti e altri un po’ meno, difficile trovare le parole giuste per ringraziare a tutti appassionati Livornesi”) l'attaccante brasiliano Murilo Otávio Mendes si appresta a ripartire da un'altra piazza di Serie C. Si tratta, come raccolto dalla nostra redazione, della Viterbese che ha vinto la concorrenza del Perugia per il classe '95.