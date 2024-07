Ufficiale Trapani, dalla Serie B un rinforzo in difesa: Celiento a titolo definitivo dal Bari

Daniele Celiento saluta il Bari e si trasferisce a titolo definitivo al Trapani. Di seguito il comunicato ufficiale della società pugliese: "SSC Bari rende comunica che è stato trovato l'accordo con il Trapani Calcio per il passaggio a titolo definitivo del difensore classe '94 Daniele Celiento. A Daniele un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".

Questo è quanto scrivevamo il 4 luglio scorso: "Daniele Celiento, centrocampista classe' 94 di proprietà del Bari, ma nell'ultima stagione in prestito alla Casertana, è pronto per una nuova avventura in Serie C. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il calciatore sarebbe infatti a un passo dalla firma con il Trapani. Il club siciliano infatti avrebbe superato la concorrenza del Benevento, allenato da quel Gaetano Auteri che l'aveva avuto sia a Catanzaro sia a Bari, per l'esperto centrocampista. Alla fine la scelta è però ricaduta sull'ambiziosa neopromossa che punta a disputare un campionato di vertice".