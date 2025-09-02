Palermo, Di Bartolo scende in Serie D: giocherà con la Nuova Sondrio
Chiuso dalla presenza di tre potenziali titolari in casa Palermo - Bardi, Gomis e Joronen in rigoroso ordine alfabetico - per il giovane portiere del Palermo Di Bartolo ci sarà l'occasione di trovare spazio e minuti in Serie D con la maglia della Nuova Sondrio. Di seguito i comunicati del club lombardo e di quello siciliano in merito al trasferimento dell'estremo difensore.
"La Nuova Sondrio comunica di aver ottenuto a titolo temporaneo, dal Palermo FC, il giocatore Francesco Di Bartolo, classe 2005, che andrà a vestire la maglia biancazzurra nella stagione di serie D ormai alle porte".
"Il Palermo FC comunica di aver ceduto alla Nuova Sondrio Calcio il portiere Francesco Di Bartolo. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo. A Francesco un “in bocca al lupo” da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".