Ufficiale
Dopo la promozione in Serie C, la riconferma: Meola vestirà ancora la maglia del Savoia
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Savoia "comunica la riconferma del centrocampista Francesco Meola, tra i grandi protagonisti della straordinaria stagione culminata con la promozione in Serie C.
La società ha fortemente voluto la permanenza del calciatore, che ha sottoscritto un contratto biennale, a conferma della piena fiducia nelle sue qualità umane e tecniche.
Ben ritrovato Francesco!
Avanti Savoia!".
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