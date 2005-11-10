Ufficiale Dopo la difesa, l'attacco. Il Treviso si assicura Gerbi per il reparto offensivo

Ancora un innesto per il Treviso, che dopo il colpo Davide Bove in difesa, ha fatto sapere di aver raggiunto l'accordo per "l’ingaggio a titolo definitivo di Erik Gerbi.

Nato a Ivrea, Erik giunge in biancoceleste dopo aver maturato un solido percorso nel calcio professionistico. Il classe 2000 ha alle spalle un importante percorso nelle giovanili della Pro Vercelli prima, nell’U23 della Juventus poi.

Ne acquisisce quindi le prestazioni sportive la Sampdoria, con cui ha la possibilità di fare esperienze significative: tocca infatti tutti i tre gironi di C, vestendo maglie importanti come quella di Lumezzane, Pro Sesto e Teramo, avendo modo di aggiungere anche un’esperienza in Romania al Poli Timisoara. Nelle ultime due stagioni è il Carpi il club con cui milita, che gli garantisce nuovamente di ampliare il suo bagaglio di presenze in Serie C. Mister Gorini, quindi, potrà contare su un profilo che conosce a fondo la categoria, capace di mettere al servizio della squadra fisicità, spirito di sacrificio e qualità offensive, oltre a una spiccata attitudine al lavoro per il collettivo.

Il Treviso FBC dà quindi il benvenuto a Erik e gli augura tutto il meglio per la stagione che si prospetta".

Di seguito, le sue parole dopo la firma: "Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura, la società è seria e la storia di questo club parla da sola. Per la prossima stagione vogliamo raggiungere l’obiettivo che ci siamo dati, poi se arriverà qualcosa di più tanto meglio; a livello personale, data la mia ultima annata complicata, spero di fare bene: voglio contribuire e dare il massimo per la società".