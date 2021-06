Trento, Seeber si presenta: "Nei pro niente sbagli. Non faccio promesse, lavorerò sodo"

vedi letture

Fresco di firma con il Trento, il neo Dg Werner Seeber si è presentato alla piazza attraverso i canali ufficiali del club: "L'impatto è stato assolutamente positivo: ho trovato grandissimo entusiasmo in tutte le componenti del Club dopo il ritorno in Lega Pro. Il passaggio dal contesto dilettantistico a quello professionistico? Lo dicono i termini stessi: per affrontare il campionato di Serie C servono un'organizzazione completamente diversa, bisogna conoscere alla perfezione tutte le normative in essere e cambia ovviamente l'aspetto economico. Nel mondo professionistico non sono ammessi gli sbagli. Non faccio promesse: lavorerò sodo e metterò tutto me stesso per il bene di questa società e sono convinto che tutti gli altri collaboratori faranno lo stesso. Con unità d'intenti e compattezza potremo toglierci grandi soddisfazioni".