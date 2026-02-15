Novara, Lorenzini: "Il gol preso subito ci ha colpito mentalmente, dobbiamo lavorare"

Clima acceso nella 21ª puntata di 'Cuore Azzurro, il talk dedicato al Novara Football Club, chiamato a fare i conti con due pareggi consecutivi contro Brescia Calcio e AlbinoLeffe. Due 1-1 dal sapore diverso: incoraggiante la prova con il Brescia, più amaro e pieno di rimpianti quello contro l’AlbinoLeffe.

Il vicepresidente Massimo Accornero ha definito il momento “un periodo strano dentro un campionato strano”, evidenziando il peso degli episodi, a partire dal rigore iniziale subito nell’ultima gara: “Non eravamo partiti male, ma quell’episodio ci ha condizionati. Nella ripresa abbiamo reagito, creato e trovato due gol. Il rammarico resta”.

Dal campo, Filippo Lorenzini ha ammesso le difficoltà: “Prendere gol subito ci ha colpiti mentalmente. Volevamo partire aggressivi, ma siamo andati in difficoltà. È complicato spiegare come spesso concediamo poco e veniamo puniti al primo errore. Dobbiamo lavorare e rimetterci in carreggiata”. Il difensore ha richiamato anche l’impatto degli infortuni che hanno segnato la stagione, senza però cercare alibi.