Triestina, Pillon critico: "30 ore di pullman dopo i problemi col Covid. Serviva più buon senso"

Il tecnico della Triestina Bepi Pillon nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Padova ha parlato anche del calendario che vedrà i giuliani dover affrontare due trasferte (contro Sambenedettese e Perugia) in pochi giorni e in un momento delicato visti i problemi di positività al Covid-19 delle scorse settimane: “Mi sembra non sia stato usato buon senso, siamo appena usciti o comunque stiamo cercando di uscire da una situazione particolare come quella di avere un focolaio Covid nel gruppo. Farci giocare immediatamente un recupero in mezzo a partite importanti con oltre trenta ore di pullman complessive (tra San Benedetto e la successiva gara a Perugia NdR) denota mancanza di buon senso. - spiega Pillon come riporta Trivenetogoal.it - Bisogna capire le situazioni, questa è una cosa che non mi va giù e non mi è piaciuta per niente. Visto che è stato allungato il calendario si poteva fissare il recupero più avanti, non sarebbe cambiato nulla per noi così come per la Sambenedettese, facendo invece così è chiaro che metti in difficoltà una squadra”.