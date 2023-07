ufficiale Ancona, in prestito dalla SPAL arriva Nador per il centrocampo

È con una nota ufficiale che l'Ancona "è lieta di comunicare l’arrivo di Steven Folly Nador in casa biancorossa. Il centrocampista, classe 2002, arriva con la formula del prestito dalla SPAL. Con gli estensi, dopo aver totalizzato 24 presenze Primavera, vanta anche due presenze in Serie B. Nella scorsa stagione, Steven, ha disputato il campionato di Serie C con la maglia dell’Aquila Montevarchi, collezionando 29 presenze", che lo hanno visto mettere a referto anche un assist nel match dei toscani contro la Recanatese.

Assist che permise ai suoi di sbloccare il match, poi rimesso in piedi dall'avversario che chiuse il confronto sull'1-1. Ma una pagina nuova adesso è pronta a essere scritta.