ufficiale Avellino, è Gautieri il dopo Braglia. Rinnovo automatico in caso di B o finale playoff

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister Carmine Gautieri. Nato a Napoli il 20 Luglio 1970 Gautieri, dopo una lunga e prestigiosa carriera da calciatore, dal 2008 ha intrapreso quella di allenatore sedendosi sulle panchine di Potenza, Olbia, Empoli (giovanili), Virtus Lanciano, Bari, Varese, Livorno, Latina, Ternana e Pisa. Con lui arrivano in irpinia anche l’allenatore in seconda Giovanni Chiaiese ed il preparatore atletico Francesco Delmorgine. Il nuovo staff tecnico ha firmato un contratto che scadrà il prossimo 30 Giugno 2022 con rinnovo automatico in caso di promozione in serie B o di raggiungimento della finale playoff".

Con questa nota il club irpino ha annunciato il nome del nuovo allenatore che prenderà il posto dell'esonerato Braglia. Gautieri è reduce dall'esperienza sulla panchina della Triestina terminata nel novembre del 2020.