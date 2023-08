ufficiale Brindisi, dopo un mese Palazzo saluta: l'attaccante ha risolto il contratto

Serie C

Serie C

"SS Brindisi FC comunica che in data odierna è stata sottoscritta la rescissione contrattuale con il calciatore Loris Palazzo. Il club adriatico augura le migliori fortune professionali al calciatore ringraziandolo per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata".

Con questa nota i pugliesi hanno annunciato l'addio dell'attaccante classe '91 che era arrivato poco più di un mese fa. Il giocatore nella passata stagione si era messo in luce col Bitonto in Serie D segnando nove reti, con quattro assist, in 23 presenze.