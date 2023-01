ufficiale Carrarese, dal Bologna arriva il portiere Sebastian Breza. Operazione in prestito

La Carrarese ha ufficializzato l'ingaggio dal Bologna di Sebastian Breza. Questo il comunicato: "Carrarese calcio 1908 rende noto di aver perfezionato dal Bologna F.c. l'acquisizione temporanea del diritto alle prestazioni sportive del portiere Sebastian Breza. Il calciatore canadese classe 98 di proprietà della società sopra indicata è stato protagonista, in Canada, nel campionato MLS con la maglia del CF Montreal a partire dal 2021 con oltre trenta presenze. L'estremo difensore vanta un'apparizione anche in Under 20 canadese".