Carrarese, reso noto lo staff tecnico di mister Di Natale. Non c'è Maccarone

Serie C

Oggi alle 12:19

Con l'arrivo di mister Antonio Di Natale in panchina, la Carrarese ha reso nota la composizione del nuovo staff tecnico. Nessuna variazione nella composizione dello staff sanitario e in quello dei preparatori atletici, ma in quello tecnico ci sono appunto novità:

Allenatore in Seconda, Sig. Marco Ceccomori

Allenatore dei Portieri, Sig. Angelo Lucetti

Collaboratore Tecnico, Sig. Stefano Pardini.

Con la stessa nota, il club apuano coglie l'occasione per "porgere i più sentiti ringraziamenti alle persone di Mattia Baldini, Massimo Maccarone e Mauro Nardini per la professionalità mostrata nella militanza azzurra caratterizzata da grande senso di appartenenza e condivisione della causa che ha portato sportivamente in alto il nome della Carrarese calcio regalando importanti soddisfazioni alla Città ed ai supporters".