ufficiale Fidelis Andria, arriva lo svincolato Zampano per la fascia

Altro acquisto di spessore per la Fidelis Andria. Come comunica il club con una nota ufficiale, è stato raggiunto in mattinata l’accordo con l’esterno destro classe ’93 Giuseppe Marco Zampano lo scorso anno protagonista in serie B con la Reggiana dove ha collezionato 13 presenze. Per il 27enne sono oltre 186 le apparizioni tra i professionisti di cui ben 100 in serie B. Diversi i gol e gli assist dell’esterno originario di Genova che tra le tante esperienze può vantare una lunga militanza al Venezia ed al Crotone. In Puglia esperienza, ormai diversi anni fa, con il Martina".