ufficiale Fidelis Andria, risoluzione consensuale con l'attaccante Favetta

vedi letture

La Fidelis Andria con una nota ufficiale ha annunciato l'addio con Ciro Favetta, attaccante classe '94 arrivato ad agosto scorso e che finora aveva collezionato tre presenze con la maglia dei pugliesi. Questa la nota del club:

"La Fidelis Andria 2018 comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l'attaccante Ciro Favetta. La dirigenza biancazzurra desidera ringraziare il calciatore per il lavoro svolto e la dedizione mostrata in questo periodo e gli augura le migliori fortune per il suo futuro professionale".