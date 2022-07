ufficiale Gelbison, fiducia a mister Esposito: il tecnico è stato confermato in panchina

La Gelbison riparte dalle certezze puntando ancora una volta su Mister Gianluca Esposito. Oggi il tecnico di Nola, che ha guidato la squadra rossoblù nella storica promozione in Lega Pro, ha incontrato il Presidente Maurizio Puglisi per il rinnovo del contratto. Solo una formalità - evidenzia il club cilentano in una nota - perché il prosieguo di Esposito nella Gelbison non è mai stato messo in discussione. Il rinnovo era stato già stato annunciato all’indomani della fine del Campionato di Serie D. Mancava solo la firma sul contratto, arrivata oggi.