ufficiale Il Benevento si rinforza in difesa. Tesserato Benedetti

È con una nota ufficiale che il "Benevento Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore di Rovereto, classe 1991, Amedeo Benedetti".

Il giocatore è svincolato dopo l'esperienza con la maglia del Pordenone, club che, come noto, non si è iscritto al prossimo campionato di Serie C.