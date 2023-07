ufficiale Il Messina pesca in D per l'attacco. Ingaggiato Cavallo dal Real Aversa

Movimento in entrata per il Messina, che rinforza il suo reparto offensivo. Il club giallorosso, infatti, ha ufficializzato l'ingaggio di Carlo Cavallo. L'attaccante classe 2002, impiegabile sia a destra che a sinistra in un tridente offensivo arriva in maglia giallorossa a titolo definitivo dal Real Aversa.

La carriera

Cresciuto a livello giovanile tra Juventus, Napoli, Cavese e Paganese, Cavallo ha assaggiato per la prima volta il calcio dei grandi a partire dalla stagione 2021/22. In quella stagione e nella successiva ha giocato in Serie D con il Real Aversa, mettendo insieme 7 gol e 6 assist in 62 partite.

L'annuncio del Messina

Ora, per Cavallo, si aprono le porte della Serie C. Il Messina ha annunciato tale colpo con un post sul suo profilo Instagram: "Benvenuto Carlo Cavallo. Accogliamolo con il calore che contraddistingue la tifoseria giallorossa".