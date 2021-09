ufficiale Imolese, tesserato il portiere Melgrati

Con una nota sui propri canali ufficiali l’Imolese ha annunciato il tesseramento del portiere Riccardo Melgrati, classe ‘94, reduce dalle esperienze con Siena, AE Prat in Spagna e Arezzo. Questa la nota ufficiale:

"Imolese Calcio 1919 comunica di aver tesserato lo svincolato Riccardo Melgrati. Portiere esperto, classe 1994, che completerà il pacchetto di estremi difensori a disposizione di mister Fontana già dalla prossima trasferta di Teramo.

Riccardo Melgrati cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Inter, per poi indossare le maglie di Como, Cesena, Sudtirol, Pro Vercelli, Arezzo e Siena.

Dopo la parentesi all’AE Prat, in Spagna, è rientrato in Lega Pro vestendo per la seconda volta la maglia amaranto e portando a 99 il numero delle sue presenze tra i professionisti tra Serie B e Serie C".