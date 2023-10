ufficiale Investimento svizzero nell'Olbia. il 70% delle quote del club a SwissPro

vedi letture

L’Olbia Calcio 1905 srl (“Olbia Calcio” o il “Club”) comunica la sottoscrizione in data odierna di un contratto preliminare tra i soci del Club (Alessandro Marino, Alexandre Tartara, Gian Renzo Bazzu, Massimo Curreli) e Swiss Pro Promotion GmbH (“SwissPro”). Le previsioni contenute nell’accordo saranno attuate a partire dalla finalizzazione notarile fissata entro tre settimane.

Il contratto prevede l’ingresso di SwissPro come partner con una quota complessiva del 70% nel capitale sociale dell’Olbia Calcio. Gli attuali soci manterranno una quota complessiva del 30%.

Alessandro Marino continuerà a ricoprire la carica di Presidente mentre Tartara e Bazzu ricopriranno la carica di consiglieri insieme ad altri quadro nuovi membri.

SwissPro (www.swiss-pp.com) è una azienda di recente costituzione formata da esperti del settore calcistico, professionisti e investitori. Offre servizi di consulenza strategica e supporto gestionale e investe nel capitale di club calcistici ad alto potenziale in tutto il mondo. L’obiettivo è identificare e definire opportunità legate a Club e località distintive che consentano di ottimizzare la redditività degli investimenti, a vantaggio delle loro comunità, degli azionisti e in generale di tutti gli stakeholder.

L’ingresso di SwissPro nel capitale dell’Olbia Calcio garantirà al Club uno sviluppo in molteplici direzioni e, nello specifico, nel processo di internazionalizzazione del brand, nell’accesso a nuove reti di relazioni per il rafforzamento dei canali commerciali e nello sviluppo delle infrastrutture. L’obiettivo di medio-lungo termine sarà quello di affiancare all’attività operativa caratteristica di una società di calcio ulteriori linee di ricavo, con particolare attenzione al business dell’intrattenimento.

La strategia di sviluppo dell’area tecnica seguirà la linea di sostenibilità economica e finanziaria impostata dall’Olbia Calcio. Di conseguenza, maggiori investimenti nel settore giovanile, nella prima squadra e lo sviluppo di un settore calcistico femminile competitivo andranno di pari passo con l’aumento dei ricavi e con la costruzione delle infrastrutture a supporto del Club, permettendo così il perseguimento sostenibile delle ambizioni sportive.

La nuova strategia non modificherà in alcun modo il legame del Club con i suoi tifosi e con il territorio che resteranno i principali punti di riferimento su cui continuare a costruire il futuro del Club.

Alessandro Marino, Presidente di Olbia, ha dichiarato: “Io e i miei soci, dopo un lungo confronto con numerosi soggetti italiani e stranieri, abbiamo scelto di aprire il capitale a SwissPro che ci ha pienamente convinto grazie al suo approccio innovativo e dinamico, in linea con il nostro modo di pensare e la nostra strategia di fondo. Resterò con piacere e passione alla guida del Club, anche se come socio di minoranza, per completare il progetto di crescita iniziato nel 2015 e che fino ad oggi ha portato l’Olbia a partecipare consecutivamente e in modo sostenibile a otto campionati italiani professionistici per la prima volta nella storia del Club. Siamo molto felici che SwissPro abbia riconosciuto i traguardi raggiunti finora ed il valore del capitale umano e sportivo che costituisce il Club stesso e auspichiamo un più rapido ed efficace percorso di crescita, anche in termini infrastrutturali, grazie al nuovo assetto societario con SwissPro".

Benno Räber, membro del consiglio di amministrazione e CSO di SwissPro, ha commentato: “L’investimento e l’impegno a livello strategico con l’Olbia Calcio da parte di SwissPro arriva dopo diversi anni di paziente costruzione di un team di professionisti esperti sia all’interno che all’esterno del settore calcio, nonché di professionisti finanziari e legali con un background imprenditoriale che supportano la filosofia generale di SwissPro di considerare il calcio come un business molto più ampio rispetto alla sola gestione di una prima squadra in un campionato competitivo. L’approccio di SwissPro riflette una responsabilità nei confronti dei giovani, dei giocatori, degli sponsor e, ultimo ma non meno importante, della comunità più ampia del luogo in cui ha sede la squadra di calcio. Il nostro team di SwissPro è entusiasta e motivato a lavorare con il presidente Marino e il suo team. Abbiamo scelto l’Olbia Calcio dopo aver esaminato tante altre opportunità di investimento. SwissPro è fiduciosa e sostiene il percorso e la strategia scelta dal Presidente Marino e crede che insieme possiamo generare un futuro luminoso e prospero per l’Olbia Calcio 1905”.

Klaus Schwerdoeger, Presidente del consiglio d’amministrazione di SwissPro, aggiunge: "Mentre mi associo pienamente ai commenti del presidente Marino e del mio partner Benno Räber, vorrei aggiungere a livello personale che, come tifoso di calcio da sempre e italiano per matrimonio da oltre 20 anni non vedo l’ora di dare il massimo per sostenere il club, la dirigenza e i miei partner nel realizzare le loro aspirazioni, che la fedele e straordinaria fan base dell’Olbia Calcio merita così tanto”.

L’Olbia Calcio è stata assistita dallo studio LegisLab di Milano in qualità di advisor legale. SwissPro è stata assistita dall’avvocato Luigi Paganelli, di Monza, in qualità di consulente legale.

L’operazione è stata possibile grazie all’intermediazione di MergersCorp M&A International