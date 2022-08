ufficiale La Juventus Under23 cambia nome: da oggi sarà Juventus Next Gen

Cambia nome la seconda squadra della Juventus. Da Under23 si passa, a partire dalla stagione al via la prossima settimana, a Juventus Next Gen. "Con questo renaming - si legge - si vuole rafforzare ulteriormente il posizionamento del brand come innovatore e pioneer. Juventus, infatti, è l’unica squadra della Serie A ad avere una Seconda Squadra militante in Serie C. Senza dimenticare, ovviamente, l’obiettivo primario che è quello di dare valore al progetto trasmettendone al meglio la sua filosofia. Una filosofia che si fonda su concetti chiari come l’ambizione, il continuo miglioramento e la crescita dei giocatori. Next Gen, però, vuol dire anche talento e sogno, in una parola: futuro, quello delle nuove generazioni di calciatori".