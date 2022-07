ufficiale Lecco, arriva Pinzauti. L'attaccante firma un contratto biennale

vedi letture

Innesto in attacco per il Lecco. Il club lombardo ha ufficializzato l’arrivo di Lorenzo Pinzauti che ha firmato un contratto biennale. Questo il comunicato: "Calcio Lecco 1912 comunica l’ufficialità dell’ingaggio a titolo definitivo di Lorenzo Pinzauti, che ha firmato un contratto biennale. Pinzauti è un attaccante centrale classe 1994 cresciuto nel Jolly Montemurlo e passato poi nelle fila di Tuttocuoio, Pontedera, Teramo, Novara e Pistoiese. In carriera ha totalizzato 51 gol, 17 assist e ha collezionato più di 170 presenze fra campionato, coppa, playoff e playout di Serie C, che testimoniano la sua esperienza ed affidabilità".