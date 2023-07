ufficiale Mantova, ecco il giovane Sonzogni fra i pali: triennale per l'ex Brescia

Serie C

Oggi alle 14:52 Serie C

Dopo Galuppini il Mantova piazza un altro colpo in vista della riammissione in Serie C. Fra i pali arriva infatti il giovane e promettente Sonzogni. Questa la nota dei virigiliani sul loro sito ufficiale:

"Un nuovo portiere in viale Te: è Luca Sonzogni, classe 2004, proveniente dal Brescia dove lo scorso anno ha fatto parte in pianta stabile dell’organico di Prima Squadra in serie B. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, l’estremo difensore nato a Cremona ha completato l’intera trafila giovanile a Brescia.

Luca Sonzogni è stato prelevato dal Brescia a titolo definitivo, firmando con il Mantova 1911 un contratto di durata triennale con scadenza fissata al 30/06/2026".