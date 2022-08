ufficiale Non solo Carboni, la Torres piazza altri tre colpi: Teyou, Campagna e Sanat

vedi letture

Non solo Werther Carboni, la Torres piazza altri tre colpi in vista del prossimo campionato di Serie C e annuncia gli acquisti di Teyou, Campagna e Sanat. "In sintonia con la proprietà, la guida tecnica e la presidenza, il diesse Andrea Colombino tratta nell’ombra e in ore di telefonate per dare un’ossatura solida alla squadra in risposta alle esigenze della guida tecnica e alle aspettative della società. Trattative lunghe e spesso complesse, portate avanti sino a centrare l’obiettivo che corrisponde, appunto, al profilo richiesto", scrive la società, che dà il benavuto ai quattro nuovi acquisti.