ufficiale Picerno, esonerato il tecnico Antonio Palo e il vice Giovanni Langella

vedi letture

Serie C

Oggi alle 12:49 Serie C

Con una nota ufficiale il Picerno ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di allenatore in prima e di allenatore in seconda Antonio Palo e Giovanni Langella. La Società ringrazia i due allenatori per quanto fatto e augura loro le migliori fortune professionali.

Decisiva per le sorti del tecnico la sconfitta interna del weekend contro la Virtus Francavilla che ha allungato a quattro le giornate senza vittorie del club lucano.