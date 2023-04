ufficiale Pro Patria, primo contratto da professionista per Piran. Accordo fino al 2026

Inizia a programmare la stagione ventura la Pro Patria, che valorizza il proprio settore giovanile: il classe 2003 Leonardo Piran, infatti, ha sottoscritto con il club il primo contratto da professionista, con scadenza a giugno 2026.

Ecco la nota:

"Aurora Pro Patria 1919 comunica che, in data odierna, il calciatore Leonardo Piran ha firmato un contratto che lo legherà alla Società fino al 30 Giugno del 2026.

Per il centrocampista classe 2003 si tratta del primo contratto da professionista in carriera.

Prodotto del Settore Giovanile, si è mosso a piccoli grandi passi nel vivaio bianco-blu, ha fatto esperienza in Serie D e ha appena terminato da protagonista la Stagione di Serie C con la Pro Patria, in Campionato e in Coppa Italia.

Il DNA è quello del tigrotto DOC.

Passato, presente e futuro, sempre bianco-blu. Avanti insieme Leo!".