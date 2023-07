ufficiale Pro Vercelli, doppio arrivo dal Napoli. In prestito ecco Spavone e Pesce

Doppio innesto in casa Pro Vercelli, con una duplice operazione che ha riguardato le bianche casacche e il Napoli. Come avevamo anticipato, l’attaccante Antonio Pesce e il trequartista Alessandro Spavone, entrambi 2004 e reduci dall'annata con la Primavera della formazione partenopea, sarebbero passati in prestito alla truppa piemontese, e così è stato: l'accordo tra i club è stato ratificato questo pomeriggio.

Questo il comunicato della Pro Vercelli: "La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo con il S.S.C. Napoli per l'acquisizione in prestito dell’attaccante classe 2004 Antonio Pesce". Che annuncia poi anche l'altro calciatore: "La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto un accordo con il S.S.C. Napoli per l'acquisizione in prestito del trequartista classe 2004 Alessandro Spavone".