ufficiale Pro Vercelli, rinnovo per Iezzi. Annuale con opzione per l'anno successivo

vedi letture

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Iezzi. Il difensore dopo aver militato nelle giovanili è entrato a far parte del gruppo della prima squadra a partire dalla stagione 2018/19. Ad oggi ha collezionato 64 presenze in bianca casacca con un goal all'attivo messo a segno in questa stagione. Per la soddisfazione di tutti Roberto Iezzi si è legato al club per la prossima stagione con opzione di rinnovo per la successiva.