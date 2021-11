ufficiale Reggiana, tesserato il difensore Michele Cremonesi. Ha scelto la maglia N° 26

La AC Reggiana annuncia il tesseramento di Michele Cremonesi, difensore con all’attivo 5 presenze in Serie A con la SPAL, circa 140 gare disputate in Serie B con le divise di Cremonese, Crotone, SPAL, Virtus Entella, Perugia e Venezia e circa 100 partite giocate in Serie C con la maglia della Cremonese. Originario di Cremona, classe 1988, Michele è cresciuto nel settore giovanile della squadra della sua città; oggi si è recato nella sede di Via Brigata Reggio per sottoscrivere i documenti relativi all’accordo di tesseramento con la Società granata. Da oggi è pienamente integrato nella rosa a disposizione di mister Aimo Diana, con la quale si allenava da una decina di giorni; prenderà il numero di maglia 26.