Maistrello arriva a titolo definitivo: contratto fino al 2023

Quanto anticipato questa mattina, trova ora conferma: Tommy Maistrello è a tutti gli effetti un calciatore del Renate.

Questa la nota della società nerazzurra:

"La società A.C. Renate, in data odierna comunica di aver raggiunto un accordo con la Fermana Football Club, per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Tommy Maistrello. Il 28enne centravanti padovano, giunto a ottobre in Brianza, è reduce dalla migliore stagione assoluta in Serie C, caratterizzata da 36 presenze con 7 reti al proprio attivo. In virtù di questo accordo, Maistrello ha sottoscritto un nuovo contratto che lo legherà alle pantere fino al 30 giugno 2023. A Tommy va il nostro caloroso bentornato, ed un sentito in bocca al lupo per questa nuova nuova esperienza biennale in nerazzurro".