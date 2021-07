tmw Renate, ai dettagli per Maistrello: arriva a titolo definitivo e firma un biennale

Il campionato sugli scudi disputato la scorsa stagione, ha ovviamente messo in ottima luce Tommy Maistrello, convincendo il Renate a optare per la sua riconferma. Che, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, è arrivata: il club brianzolo sta infatti limando gli ultimi dettagli con la Fermana - proprietaria del cartellino dell'attaccante - per prelevarlo a titolo definitivo. Poi, firma su contratto biennale.