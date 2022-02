ufficiale Seregno, c'è l'accordo con Scognamiglio per la rescissione del contratto

Un addio, nella giornata di oggi, in casa Seregno: il difensore Mattia Scognamiglio, classe 2000, ha infatti trovato l'accordo con il club per la rescissione del proprio contratto.

Ecco la nota:

"In data odierna, il Seregno comunica di aver trovato l’accordo per la rescissione del contratto che lo legava al difensore Mattia Scognamiglio. L’atleta lascia la Brianza, dopo aver accumulato in questa prima parte di stagione 12 presenze (10 in campionato e 2 in Coppa Italia) ed 1 rete (in Coppa Italia). La società ringrazia Mattia per la professionalità e l’impegno che ha sempre dimostrato e gli formula l’in bocca al lupo per il suo futuro professionale e personale".