ufficiale Taranto, risolto il contratto del centrocampista Clemente Crisci

"Il Taranto Football Club 1927 comunica in via ufficiale di aver raggiunto in data odierna l’accordo per la rescissione del contratto con il calciatore Clemente Crisci". Il centrocampista classe 2002 lascia così il club pugliese dopo pochi mesi visto che era arrivato lo scorso luglio dalla Salernitana.